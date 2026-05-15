Virgo Virgo, horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026: cierra ciclos y abre nuevos caminos Aprovecha la energía transformadora que te rodea y dedica unos minutos a escribir en un diario lo que deseas soltar en tu vida; esto te ayudará a liberar emociones y a abrirte a nuevas oportunidades.

Las palabras que pronuncies hoy, potenciadas por la Luna Llena en Escorpio, tienen el poder de abrir nuevas puertas, mientras te rodeas de seres que enriquecen tu visión; aprovecha esta energía de transformación para soltar lo que ya no sirve y permitir que lo nuevo florezca en tu vida.

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Hoy tus palabras tienen un poder especial, Virgo. Es fundamental que cada frase que pronuncies esté cargada de intención y profundidad. Tu comunicación podrá abrir puertas que antes estaban cerradas.

Te rodearás de personas que te ofrecerán perspectivas valiosas y expandirán tu mirada sobre el mundo. Escucha atentamente y aprende de cada interacción, ya que cada persona tiene algo importante que enseñarte.

Si has estado pensando en viajar, este es un buen momento para proyectarte en esos lugares que tanto te intrigan. Reserva un espacio en tu mente y corazón para imaginarlos y pronto verás cómo se abren nuevas oportunidades.

Tu número de la suerte es el 8 y el color azul te acompañará para atraer claridad y serenidad.

Y para los próximos días.. La semana para Virgo trae liberación personal, oportunidades profesionales, necesidad de modernización y confianza para avanzar en sus proyectos.

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