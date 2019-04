La bruja Nahual de Peña de Lobos

“Al llegar a la cabaña esta niña estaba en una de las camas retorciéndose y gritando con una voz ronca, ‘hijos de la chin… se los va cargar…’ Los demás viéndola y espantados alejándose de ella, al tomarla de la cabeza me vio con unos ojos de odio y me dijo que no me metiera en esto, que ellos fueron los pendejos en llamarme; me di cuenta que estaba una tabla ouija en la mesa y les dije que no debieron jugarla, al momento ella se levantó y corrió fuera de la cabaña, la perseguimos dos de los chavos y yo, ella cruzó el puente en el que tenemos un estanque pequeño y se aventó al mismo, uno de los muchachos se precipito sobre de ella y trató de sacarla, pero al momento que la agarró dijo ‘está hirviendo su piel’, al tomarle de la mano yo me di cuenta que efectivamente estaba hirviendo de la piel, de hecho sacaba vapor al salir del agua; como si se estuviese quemando por dentro gritaba, y se quejaba entre la voz de la niña y una voz ronca dijo: ‘soy el Nahual Jilotzingo y se los va a cargar la chi…’ al momento empecé a rezar unos cánticos de chamán que me enseñaron mis abuelos, y empezó a gritar más fuerte pero ya con la voz de la niña, la sacamos del estanque y la llevé a mi cabaña, ahí le dimos los primeros auxilios y la temperatura de su cuerpo empezó a bajar con rapidez a tal grado de que casi le daba hipotermia, entramos y ellos llorando y ella conmocionada, preguntaba qué le había pasado y por qué estaba semidesnuda y mojada…”