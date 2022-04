La Luna Rosa en el signo de Libra: reflexiona sobre cómo te relacionas con los demás

Es importante que no olvidemos que la Luna llena nos trae información, claridad o conciencia, gracias a que el Sol ilumina el inconsciente y nos permite ver la culminación de aquello que hemos trabajado en los últimos seis meses, cuando se formó la Luna nueva en Libra el pasado 6 de octubre de 2021, ya que ahí sembramos una acción, sentimiento o proyecto, en conciencia o no, que ahora se manifiesta y podemos ver el esfuerzo o determinación de este trabajo que iniciamos. Así que no olviden revisar qué pasaba en su vida en esa época y qué tanto han trabajado por sus objetivos.