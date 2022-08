La Superluna de Esturión te invita a reajustar tu vida

Esta intensa lunación removerá mucho las situaciones que han pasado en las últimas dos semanas, por lo que si te has aferrado a seguir controlando o no has soltado algo: esto saldrá a la luz en los próximos días. En esta Luna llena estará Saturno participando activamente, no olvidemos que también el planeta de la responsabilidad está en su fase retrógrada, revisando las situaciones que han pasado desde febrero, así que seguramente podremos tener claridad sobre alguna realidad que habrá que enfrentar o ver de manera más objetiva y desapegada, esto puede traer nuestras emociones a flor de piel.