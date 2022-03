Luna llena del Gusano en el signo de Virgo: ordenemos nuestro caos

Para aquellos a los que todavía les falte trabajar más en estos temas, no se preocupen, porque, en primer lugar, Virgo es un signo sanador que depura, que elimina lo que no sirve, y además Plutón es un activo colaborador de esta Luna llena, y nos podrá ayudar a eliminar aquello que ya no es útil en cualquier plano, ya sea el emocional, laboral, o cotidiano, así que nos permitirá lograrlo, puesto que justo lo que nos invitará es a tener mayor fuerza de voluntad para transformar los pendientes que tengamos.