Horóscopos Libra, horóscopo del viernes 22 de mayo de 2026: cuidar tu entorno, cuídate a ti Establece un tiempo para reflexionar en tu hogar, creando un ambiente cómodo donde puedas escribir tus pensamientos y sentimientos; esto te permitirá aclarar tus ideas y fortalecer tus límites.

La cuadratura de la Luna en Capricornio con Marte en Aries despierta impulsos rebeldes, invitándote a cuidar tu espacio y tus relaciones mientras la intimidad de tu hogar te ofrece el refugio necesario; el equilibrio emocional dependerá de tu habilidad para establecer límites claros y comunicarte con sinceridad.

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Libra, la energía de hoy te invita a buscar la tranquilidad en el hogar. Es un momento propicio para rodearte de tus seres queridos y disfrutar de su compañía. La intimidad y el cariño de tus afectos cercanos te brindarán la paz que tanto anhelas.

Si alguien intenta invadir tu espacio personal, no dudes en marcar límites con firmeza. Es importante cuidar de ti mismo y preservar lo que necesitas para mantener tu equilibrio emocional. La protección de tu espacio es esencial para tu bienestar.

Hoy, las interacciones en el hogar serán enriquecedoras y te ayudarán a fortalecer los lazos familiares. La comunicación honesta y abierta será tu aliada para resolver cualquier malentendido o conflicto que pueda surgir.

Dedica tiempo para ti y tus seres queridos, creando memorias que perduren. En esta atmósfera de calidez y afecto, encontrarás el refugio que necesitas para recargar energías y seguir adelante con confianza.

Y para los próximos días.. Libra, paciencia y estrategia traerán resultados en finanzas, herencias y bienes. Mantén una actitud positiva y comunícate claramente.

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