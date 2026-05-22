Horóscopos Capricornio, horóscopo del viernes 22 de mayo de 2026: escucha tu intuición sin culpa Dedica tiempo a ti mismo y establece límites saludables; la autoatención te permitirá reconectar con tus sueños y sentirte más fuerte para ayudar a los demás.

La Luna en Capricornio te incita a reflexionar sobre tus deseos personales, mientras que su cuadratura con Marte en Aries sugiere un tira y afloja entre tu impulso de independencia y la necesidad de respetar límites; tomar decisiones con madurez te permitirá fortalecer tanto tu vida como tu conexión con los demás.

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Capricornio, la Luna en tu signo te invita a dedicarte tiempo a ti mismo. Hoy es un día para concentrarte en tus propios asuntos y necesidades. No permitas que las demandas familiares te absorban por completo; es fundamental que establezcas límites saludables.

Tómate un momento para reflexionar sobre tus sueños y objetivos personales. Este espacio será clave para reenergizarte y encontrar claridad en lo que realmente deseas lograr. Priorizarte no es egoísta; es una forma de cuidar de tu bienestar integral.

Recuerda que al atender tus propias necesidades, te vuelves más fuerte y capaz de ayudar a los demás. La autoatención es un acto de amor hacia ti mismo y, por ende, hacia quienes te rodean.

Al final del día, si logras encontrar ese equilibrio entre lo que deseas y lo que los demás esperan de ti, te sentirás más satisfecho. Aprovecha esta energía lunar para reconectar contigo y tus aspiraciones.

Y para los próximos días.. Amor importante, expresa sentimientos claramente, reflexiona sobre relaciones. La claridad emocional y la honestidad son clave. Comida reconfortante ayudará.

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