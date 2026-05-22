Géminis Géminis, horóscopo del viernes 22 de mayo de 2026: escucha tu intuición y avanza Tómate un tiempo de reflexión para conectar contigo mismo, observa tus emociones y permite que la introspección te guíe hacia una nueva perspectiva de tus objetivos.

Un día en el que la Luna en Capricornio y Marte en Aries resuenan intensamente, invitándote a la introspección y la reflexión, mientras sientes un impulso rebelde que te insta a tomar decisiones con cuidado y madurez; cada paso que des, aunque impulsivo, debe ser medido para evitar riesgos innecesarios.

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Géminis, hoy es un día para que te tomes un tiempo a solas y reflexiones sobre lo que está sucediendo en tu vida. Es normal necesitar resguardo emocional en momentos de cambio. No todo debe ser compartido y es fundamental que elijas cuidadosamente a quienes confías tus pensamientos y sentimientos.

Este periodo introspectivo es una invitación a observar en profundidad lo que sientes. Al hacerlo, podrás comprender mejor el origen de tus emociones y las situaciones que enfrentas. No te apresures en buscar respuestas; a veces, la contemplación es la mejor guía.

Procura crear un ambiente tranquilo que favorezca tu conexión interna. Distraerte con el ruido externo solo complicará más tu proceso. Encuentra espacios en los que puedas sumergirte en tus pensamientos sin interrupciones.

Recuerda que en este viaje de autoconocimiento, cada descubrimiento cuenta. Con paciencia y dedicación, lograrás salir fortalecido, con una visión más clara y una nueva perspectiva sobre ti mismo y tus objetivos.

Y para los próximos días.. Géminis, cierra ciclos, reflexiona, escucha tu voz interior, revisa relaciones, comunica sentimientos y disfruta una ensalada fresca.

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