Libra Libra, horóscopo del domingo 29 de marzo de 2026: medita para encontrar calma Deja que los demás te ayuden en tus asuntos cotidianos para recuperar la tranquilidad y evitar el estrés innecesario.

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Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Libra , según nos indica tu horóscopo, la acumulación de asuntos domésticos y cotidianos podría perturbar tu paz interior, así que es crucial que no intentes resolverlo todo por ti mismo; permite que quienes te rodean te ofrezcan su apoyo y descubrirás que compartir la carga te llevará a una mayor serenidad y bienestar.

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Pronóstico del día

Considera dedicar un tiempo a meditar o practicar la respiración consciente; esto te ayudará a encontrar un momento de calma en medio de las tareas diarias y te permitirá enfrentar los desafíos con una mente más clara y serena.

Salud

Permítete un momento de calma en medio del torbellino de tareas que te rodea; respira profundamente y siente cómo cada exhalación libera la tensión acumulada. Al dejar que otros te acompañen en este camino, descubrirás que la carga se aligera y tu bienestar florece como una flor que se abre al sol.

Amor

Es un buen momento para abrirte a la ayuda de tu pareja, ya que compartir las cargas emocionales fortalecerá su vínculo. No temas expresar tus necesidades, la comunicación será clave para mantener la armonía en la relación. Recuerda que el amor se nutre de la colaboración y el apoyo mutuo.

Trabajo

La jornada laboral puede verse afectada por la acumulación de tareas cotidianas que requieren tu atención. Es fundamental que no intentes resolverlo todo por tu cuenta; delegar responsabilidades y colaborar con tus colegas te permitirá mantener la calma y ser más productivo. Recuerda que compartir la carga no solo aligera tu carga, sino que también fortalece las relaciones en el entorno laboral.

Dinero

Es un día en el que es fundamental mantener la calma y no dejarse llevar por la urgencia de resolver todos los asuntos económicos de inmediato. La revisión de cuentas y la organización del dinero serán clave para evitar tentaciones de gasto innecesarias. Permítete delegar algunas responsabilidades financieras y prioriza lo esencial para lograr una mayor estabilidad.

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Predicción de pareja

Es un momento ideal para planificar una actividad especial con tu pareja, como una cena o una salida al aire libre. Dedica tiempo a escuchar sus inquietudes y comparte tus pensamientos; esto fortalecerá la conexión entre ambos. Si estás soltero, considera unirte a un grupo o actividad que te apasione, donde puedas conocer a personas afines y abrirte a nuevas posibilidades.

Reflexión

Recuerda que delegar tareas no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. A veces, compartir responsabilidades puede aliviar la carga y permitirte disfrutar más de los momentos que realmente importan. No te sientas culpable por pedir ayuda; todos necesitamos un apoyo en ocasiones. Al final del día, lo que cuenta es tu bienestar y el de los que te rodean. Así que respira hondo, organiza tus prioridades y permítete un respiro. La vida es un viaje y no tienes que recorrerlo solo.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.