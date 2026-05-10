Libra Libra, horóscopo del domingo 10 de mayo de 2026: reflexiona sobre tus pasiones Abre la puerta a nuevas oportunidades y escucha lo que tu vocación tiene para decirte; los cambios en tu trabajo podrían estar más cerca de lo que imaginas.

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Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Libra , según nos indica tu horóscopo, tu vocación está a punto de revelarse, así que es imperativo que abras la puerta de tus oportunidades para liberarte del estancamiento laboral; mantente alerta estos días, ya que los signos del universo susurran cambios que podrían transformar tu vida profesional y renovarte por completo.

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Pronóstico del día

Abre la puerta de tus oportunidades dedicando tiempo a reflexionar sobre tus pasiones y habilidades; considera escribir en un diario lo que te inspira y las metas que deseas alcanzar, esto te ayudará a visualizar el camino hacia el cambio profesional que anhelas.

Salud

Permite que tu inspiración guíe tus movimientos; sal a caminar, siente el rayo del sol en tu piel y deja que cada paso te acerque a la claridad que tu vocación trae consigo. La energía de la naturaleza puede ser el impulso que necesitas para liberar esas tensiones internas y abrirte a nuevas oportunidades. Escucha a tu cuerpo, él también quiere dialogar contigo en este momento de transformación.

Amor

Se presentan oportunidades emocionantes en tu vida amorosa que te invitan a abrirte al amor y a la conexión. Si has estado sintiendo un estancamiento emocional, es el momento perfecto para explorar nuevas relaciones o fortalecer la comunicación con tu pareja actual. No dudes en dar el primer paso; el amor podría estar más cerca de lo que imaginas.

Trabajo

La vocación se asoma en tu vida laboral, invitándote a explorar nuevas posibilidades que podrían transformar tu situación actual. Si sientes que has quedado atrapado en un trabajo sin pasión, presta atención a las señales que podrían surgir en estos días. Mantén la mente abierta y busca formas de reestructurar tu enfoque, ya que la claridad mental será fundamental para superar cualquier bloqueo que enfrentes.

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Dinero

Es un buen momento para reflexionar sobre tus finanzas y evaluar si tus gastos están alineados con tus prioridades. La claridad mental será crucial, ya que podrías sentir tentaciones de gasto que podrían desestabilizarte. Revisa tus cuentas y organiza tu dinero de forma responsable para asegurarte de estar en el camino correcto hacia una mayor estabilidad económica.

Predicción de pareja

Se avecinan momentos especiales que pueden enriquecer tus relaciones. Considera organizar una cita sorpresa o dedicar tiempo a una conversación profunda con esa persona especial. Es en esos pequeños Gestos donde la conexión se fortalece y el amor florece.

Reflexión

Las señales suelen ser sutiles: una conversación casual, una oferta inesperada, una idea que insiste en volver. Toma nota de ellas, ordénalas y date permiso para explorar sin exigirte certezas, solo por curiosidad. Un movimiento pequeño hoy —una llamada, un correo, una clase— puede abrir caminos que ahora no ves. No te castigues por haberte quedado; agradécete por estar despierto ahora. Y cuando la oportunidad asome, respira hondo y atrévete a dar el primer paso.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.