Horóscopos Libra, horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026: evalúa riesgos y ajusta el rumbo Reflexiona sobre tus finanzas y busca nuevas alianzas; el apoyo de otros puede ser clave para potenciar tus ingresos y alcanzar el éxito que deseas.

Video Conversando con Zellagro: el karma personal y cómo interpretarlo

La Luna Llena en Escorpio, poderosa y mística, te urge a explorar nuevas oportunidades económicas y alianzas estratégicas, impulsando la transmutación de tu situación financiera; confía en tu intuición y déjate guiar por las conexiones que establezcas, pues el éxito puede surgir de lo inesperado si te atreves a actuar.

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

PUBLICIDAD

Libra, esta Luna Llena te invita a reflexionar sobre tus finanzas y la posibilidad de incrementar tus ingresos. Considera seriamente la opción de solicitar un préstamo o buscar apoyo económico para llevar a cabo tus proyectos.

Un socio comercial con recursos podría ser la clave para potenciar tu situación financiera. No dudes en explorar nuevas alianzas que te permitan construir una base sólida en tus negocios.

Es un momento propicio para tomar decisiones valientes en el ámbito económico. Confía en tu intuición y actúa con determinación; los resultados positivos pueden sorprenderte.

Recuerda que el éxito financiero no solo depende de ti, sino de las conexiones que establezcas con los demás. Mantente abierto a las oportunidades que se presenten.

Y para los próximos días.. Energía expansiva, nuevas ideas, viajes y conexiones culturales renovadoras. Estudia, enseña, explora y aprende de experiencias enriquecedoras.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.