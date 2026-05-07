Horóscopos Libra, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: recursos disciplinados, alianzas valiosas Incrementa tus ingresos y fortalece tus finanzas, buscando apoyos y colaboraciones que potencien tus metas económicas con determinación y creatividad.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

La mística Luna Llena en Escorpio te impulsa a revaluar tus finanzas y a buscar el apoyo de aliados que fortalezcan tus sueños económicos, todo mientras las estrellas revelan la energía de transmutación y la necesidad de soltar lo que ya no te sirve para renacer en nuevas posibilidades.

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Libra, esta Luna Llena te impulsa a considerar formas de incrementar tus ingresos. Es un momento propicio para revisar tus finanzas y evaluar la posibilidad de solicitar apoyo económico, ya sea a través de un préstamo o una colaboración.

Un socio comercial podría ser la clave que necesitas para potenciarte en tus negocios. No temas acercarte a quienes puedan ofrecerte recursos o ideas. La unión hace la fuerza y tus habilidades pueden complementarse perfectamente con las de otros.

Reflexiona sobre tus metas financieras y traza un plan claro. La seriedad en tu enfoque atraerá oportunidades que quizás no habías anticipado. No subestimes el poder de una buena estrategia.

Hoy, mantén una actitud positiva y abierta hacia el cambio. Con determinación y creatividad, podrás lograr un significativo avance en tu vida económica y alcanzar tus sueños.

Y para los próximos días.. Esta semana, Libra experimentará nuevas ideas, conexiones culturales, oportunidades de aprendizaje y enriquecedoras conversaciones. Abre tu mente a sorpresas.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.