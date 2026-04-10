Géminis

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 10 de abril de 2026: Géminis, habrá atracción y momentos especiales

Hoy, la luna menguante en Acuario trae a Géminis un fin de semana de amor familiar y oportunidades para resolver diferencias en el trabajo.

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Video Horóscopos Géminis 10 de Abril 2026

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La luna menguante en Acuario trae un fin de semana propicio para la renovación y la liberación de lo que ya no sirve. Este periodo favorece a Géminis, quien experimentará momentos de conexión familiar y oportunidades para resolver malentendidos en el ámbito profesional, promoviendo acuerdos beneficiosos.

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Géminis: Aprovecha la energía de la luna menguante para soltar y atraer nuevas oportunidades

Durante esta jornada, la luna menguante en Capricornio y su posterior paso a Acuario invitan a Géminis a reflexionar sobre sus metas y deseos. Este es un momento propicio para dejar ir lo que ya no sirve y abrir espacio a lo nuevo. En el ámbito familiar, se prevé un fin de semana lleno de reuniones y conexiones significativas, donde la química y el magnetismo estarán a la orden del día. Además, se presentarán oportunidades para resolver diferencias en el entorno profesional, facilitando acuerdos beneficiosos. Para aprovechar al máximo esta jornada, se recomienda dedicar tiempo a escribir en un diario sobre lo que se desea soltar y las nuevas posibilidades que se quieren explorar:

  • Relaciones familiares
  • Reuniones sociales
  • Resolución de conflictos
  • Oportunidades laborales
  • Reflexión personal

El clima general del día sugiere que es un momento ideal para conectar con los seres queridos y fomentar la comunicación, lo que puede llevar a un fin de semana enriquecedor y lleno de posibilidades. Aprovecha esta energía para crear un ambiente positivo a tu alrededor. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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