Géminis Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 10 de abril de 2026: Géminis, habrá atracción y momentos especiales Hoy, la luna menguante en Acuario trae a Géminis un fin de semana de amor familiar y oportunidades para resolver diferencias en el trabajo.

Video Horóscopos Géminis 10 de Abril 2026

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La luna menguante en Acuario trae un fin de semana propicio para la renovación y la liberación de lo que ya no sirve. Este periodo favorece a Géminis, quien experimentará momentos de conexión familiar y oportunidades para resolver malentendidos en el ámbito profesional, promoviendo acuerdos beneficiosos.

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Géminis: Aprovecha la energía de la luna menguante para soltar y atraer nuevas oportunidades

Durante esta jornada, la luna menguante en Capricornio y su posterior paso a Acuario invitan a Géminis a reflexionar sobre sus metas y deseos. Este es un momento propicio para dejar ir lo que ya no sirve y abrir espacio a lo nuevo. En el ámbito familiar, se prevé un fin de semana lleno de reuniones y conexiones significativas, donde la química y el magnetismo estarán a la orden del día. Además, se presentarán oportunidades para resolver diferencias en el entorno profesional, facilitando acuerdos beneficiosos. Para aprovechar al máximo esta jornada, se recomienda dedicar tiempo a escribir en un diario sobre lo que se desea soltar y las nuevas posibilidades que se quieren explorar:

Relaciones familiares

Reuniones sociales

Resolución de conflictos

Oportunidades laborales

Reflexión personal

El clima general del día sugiere que es un momento ideal para conectar con los seres queridos y fomentar la comunicación, lo que puede llevar a un fin de semana enriquecedor y lleno de posibilidades. Aprovecha esta energía para crear un ambiente positivo a tu alrededor. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.