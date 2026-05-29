Géminis Géminis, horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026: avanza con determinación y alegría Aprovecha la energía del día para involucrarte en una actividad comunitaria o social, donde puedas liderar y hacer nuevas conexiones; acepta la oportunidad de abrir tu corazón y dejarte inspirar por quienes te rodean.

La influencia de la Luna en Aries y su unión con Marte impulsan a aprovechar el fervor social y el liderazgo, mientras que el Apóstol Matías te guía hacia la justicia; recuerda canalizar esa energía ardiente con propósito, abriendo tu corazón a nuevas conexiones que dejarán huella en tu camino.

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La energía social está en su punto más alto hoy, Géminis. Estarás rodeado de personas y participarás en proyectos grupales que te llenarán de entusiasmo. Este tipo de interacciones te abrirán nuevas puertas en lo personal y lo profesional.

Si surge una figura que se encargue de liderar, será importante que te integres sin resistencia. Aceptar el liderazgo de otros no significa perder tu esencia, sino que te brinda la oportunidad de aprender y crecer en comunidad.

Además, hoy es un buen día para incursionar en actividades físicas o recreativas. El ejercicio no solo beneficiará tu cuerpo, sino también tu mente, ayudándote a canalizar toda esa energía positiva.

Recuerda, cada conexión que hagas hoy puede tener un impacto duradero. Abre tu corazón y tu mente a nuevas experiencias y relaciones.

Y para los próximos días.. Introspección y reflexión serán clave para Géminis. Meditación, claridad mental y exploración de negocios sustentables te enriquecerán.

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