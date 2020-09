Géminis - Martes 15 de septiembre del 2020: tendrás frente a ti dos maneras de percibir el día

Pronóstico del día : siempre existen una serie de actitudes dentro de ti que no son precisamente con tu actuar común. La carta fuerte del presente día, es precisamente la que tiene la mayor influencia sobre tu andar. Es probable que quieras resistirte a una serie de cambios que vienen como consecuencia de lo que has pedido para sentirte vivo y en brillantez.



AMOR

Ya no eres la misma persona de antes y los demás comienzan a notar tu actitud, para algunos es una buena noticia, pues estás siendo más estricto con lo que no te beneficia. Pero por más que otros estén a tu favor, siempre existen quienes te recriminan que ahora que has cambiado, te sienten hostil. Seguramente has dejado de abrir tu confianza con cualquiera y aquellos que no la merecen, reclamarán su lugar. Sabrás poner un alto de manera tajante.