Curiosidades y misterios de la imagen de la Virgen de Guadalupe

Sumamos la historia de que a finales del siglo XVIII, unos trabajadores estaban limpiando el marco y la imagen cuando accidentalmente derramaron ácido nítrico sobre la tela. Lo natural fuera no que se manchara o corrumpiera la imagen, sino que todo se hubiera disuelto, destrozado. No obstante, aseguran que no hubo daño alguno más que una pequeña mancha.