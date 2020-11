Sagitario - Martes 24 de noviembre del 2020: sé sigiloso, no siempre puedes compartir tu triunfo

Sagitario, que no te caiga de sorpresa que algunas personas hayan estado preguntando por cómo te encuentras, sin que sean realmente conocidos. Quizá, la manera en la que andas ha sido tan determinante que algunas personas quisieran opacarte. Es quizá la oposición entre Urano y Venus, te mantenga en alerta para no hacer una tormenta en un vaso con agua.

Podrías sentirte como un niño desde la mejor perspectiva, quiere decir que no tendrías temor, a decir y hacer lo que te plazca. Seguramente hay una serie de cosas que tienes que resolver y para poder hacerlo tendrías que estar con un espíritu joven.

Pronóstico del día : a veces cuando sientes coraje, no siempre reaccionas de manera irritable, pero si burlona. Con ello podrías estar siendo poco consecuente con las personas, no todos tienen porque aguantar tu carácter. Es posible que la oposición entre Urano y Venus, te haga reaccionar un tanto hostil. Pero tendrías un día más animoso mañana.

AMOR Disfruta todo lo que tienes alrededor, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Sal de tu rutina, deja que las cosas fluyan como deba ser y no como precisamente quieres. Podrías sorprenderte si la Luna tiene para ti una tendencia de buena vibración. Ahora que puedas, deja que tu pasado se quede donde es debido.

DINERO Y FORTUNA Muchas posibilidades para cambiar tu economía. Ahora que tienes las posibilidades correctas, para que fluya tu economía, no dudes en invertir en propiedades. Puedes comenzar de cero, pero no por ello tardarías en arrancar una buena racha económica. Siéntete bendecido por todo lo que emprendas.



TRABAJO

Has decretado correctamente, pues podrías tener a disposición algunas cosas que no tuviste antes, ahora te sean brindadas. Confiarías que, en definitiva, tienes buena energía para que todo surja en bienestar hoy y siempre. Has hecho que el tránsito de los signos de Piscis a Aries, sea tu aliado para que encuentres la felicidad laboral que quieres.