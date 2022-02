Capricornio, horóscopo del 15 de febrero de 2022: presta atención a tus relaciones

Pronóstico del día

Hoy los Capricornio tienen que prestar atención a las relaciones ya que tienen tanto a Marte, como a Venus, en la casa 12, del autosabotaje. Ambos planetas están muy fuertes pero esa fortaleza puede voltearse en tu contra si no tienes cuidado generando problemas en tus relaciones. Presta atención a lo que no te dice o lo que no dices a tu pareja.