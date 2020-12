Capricornio - Jueves 3 de diciembre del 2020: mantente lejos de algunas personas tóxicas

Habría muchos niveles de energía, que te mantendrían a la baja, por ello es que es necesario que identifiques, que debes alejar de ti. No pierdas la primera batalla, distínguete de los demás haciendo lo correcto. Por ello tendrías que hacer crecer tu energía, con la buena energía de Cáncer.

Aprovecharías todas las oportunidades que te dieran, no porque quieras abarcar todo, sino porque la experiencia tendría la grandeza de que te vuelvas una persona mucho más increíble. Por ello tendrías la disposición de la energía Lunar.

A veces tendrías que soportar algunos altibajos muy duros, querer renunciar, aventar la toalla y no querer que nadie te vea. Pero ahora todo cambiaría, a pesar de que la oposición entre Urano y Venus, te hiciera sentir mal.

AMOR Algunas cosas son imprescindibles, te darías cuenta de quienes son tus verdaderas amistades y quienes no, por ello es que tendrías que atreverte a hacer de todo un poco, esperando lo mejor de la regencia de la Luna, que, en definitiva, te haría sentir que tienes la oportunidad de sentir que todo se pone de tu lado.

SALUD Es momento de que tu salud se restaure, estarías un tanto cansado y abrumado por no tener la oportunidad de salir como es debido. Por ello sería increíble que cambiaras de actitud.

Son lecciones muy grandes las que habrías pasado súbitamente, pero no por ello tendrías que tener pena, por pedir ayuda para que todo se ponga en mejoría para ti.

TRABAJO

No dejes para mañana lo que posiblemente ya hiciste hoy. Peores momentos has tenido que pasar, por eso es que tendrías que hacer que todo se mejore con la regencia de Cáncer, habrías hecho demasiado caso, a palabras que no sean importantes y por ello tomarías distancia con lo mejor de ti.