Capricornio - Jueves 26 de noviembre del 2020: sé claro con las personas desde un principio

Comienza el día, por no dejar a medias tintas un evento o responsabilidad que te corresponde respecto a otra persona. Ahora que el sextil entre Mercurio y Júpiter se asoma, sería pertinente que hablaras de forma congruente, sin tapujos, pero con buena intención.

Es buen momento para que todo se ponga de tu lado, por ello no es necesario que reclames nada de frente. Podrías evitar problemáticas futuras, asegúrate de tener un buen consejero, que te oriente y te llene de bendiciones hoy y siempre. Por eso es una buena idea que tengas la energía de la Luna creciente, para que se lleve tus malestares lo antes posible.

Pronóstico del día : buen día para depurar todo lo que no te sea útil en este momento. Ahora que tienes que hacer que las cosas sean, visiblemente más prósperas, deja que la regencia del tránsito de los signos de Aries a Tauro, te llene de mejores vibraciones que antes, para que termines cuanto antes algún pendiente y saques de tu sistema lo que no necesitas más.

DINERO Y FORTUNA Todo lo que quieras lejos de tu vibración, podría darse con el número cinco en regencia, prepárate para recibir la abundancia. No es momento de ponerte en alteración con nada y mucho menos con el dinero. Por ello, procura bañarte con infusión de canela por las mañanas y te sentirías más seguro que nunca.

Es un buen día para que no pienses en todo lo que energéticamente deja un compañero, posiblemente tenga complicaciones en su vida, por ello evita juzgarlo.