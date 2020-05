Capricornio – Viernes 8 de mayo de 2020: se avecinan días que transformarán tu realidad

Es muy probable que debido a la influencia retrógrada de Plutón en tu signo te resultará un poco difícil comunicarte con quienes son tercos y recelosos, mejor no discutas con ellos.

Hay varios asuntos que requerirán tu atención inmediata así que planifica bien tu tiempo para que no lo vayas a perder en gestiones de poca monta o intrascendentes.

Amor Esta será una etapa inolvidable que recordarás durante mucho tiempo, pero ¡cuidado! Si dejas que un pensamiento de nostalgia o tristeza aflore en tu mente entonces pondrías en peligro tu felicidad. No traigas al presente nada depresivo del pasado cuando platiques con esa persona que comparte tu vida.

Trabajo

Evita lanzarte a lo que no hayas estudiado bien si de un movimiento laboral se trata. No es conveniente dejar empleos fijos y comprometerte atrevidamente a realizar algo que podría complicarte demasiado tu vida. No abandones un trabajo sino más bien trata de fortalecer tu posición en el mismo, al menos por este período astral.