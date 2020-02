Capricornio – Viernes 7 de febrero de 2020: estás algo imprudente, controla la lengua

En el plano sentimental se impone hacer a un lado prejuicios arrastrados desde la infancia y acometer con más frescura las oportunidades que están surgiendo en tu vida con el tránsito de Venus, pero también con cuidado para no cometer imprudencias, controla la lengua. El amor te sonríe, pero también es un arma de doble filo, no des por hecho algo que aún está pendiente.

Salud

No te empecines en seguir algo que no te conviene en lo absoluto. Si tu salud no está respondiendo eficazmente a un tratamiento es hora de buscar una segunda opinión o un consejo médico independiente. Tienes de tu parte mucha claridad.