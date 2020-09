Capricornio - Viernes 4 de septiembre del 2020: sentirás que alguien no te deja avanzar

Tienes el presentimiento de que una persona constantemente está observando cada paso que das. En efecto, la magia de la luna, la carta y el signo regente, te hacen más intuitivo y te percatas de quien es el que se inmiscuye en tu vida. No olvides que debes tener pruebas en tus manos, antes de confrontar a quien sea.

Pronóstico del día : Aries con la energía profunda de fuego, hace que te sientas con la seguridad de confrontar a quien intente meterse contigo. Probablemente no estás atento todo el tiempo hacia las personas que te rodean, mucho menos si quieren meterse en tu vida, pero hoy será la excepción.

SALUD Parece ser que tu salud es estable, salvo por algunas molestias generalizadas. Es decir, que sientes quizá que tu cuerpo está en dificultades, pero no identificas con claridad, qué es lo que realmente te está haciendo sentir débil. Quizá es solo el cansancio extremo y las emociones revueltas las que te mantienen con esa actitud.

DINERO Tu dinero no es problema, mucho menos la manera en la que lo mantienes. Eres lo suficientemente capaz de generar dinero a donde quiera que vas.

No se trata de presumir esa habilidad, pero si es importante darte cuenta que eres una persona lo suficientemente audaz, hoy no es la excepción, resuelves un asunto que te mantenía inquieto.

TRABAJO

Buscarás nuevos retos, puede ser, dentro del trabajo actual o en otro que se de la oportunidad. Generalmente tienes algunos temores de qué podría pasarte si no resuelves con prontitud. A pesar de que siempre encuentras la mejor solución. No te sienta incapaz en ningún momento, recuerda hasta donde has llegado, valóralo y agradécelo.