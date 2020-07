Capricornio – Viernes 3 de julio de 2020: te llenarás de vitalidad

Noticiero astrológico: La Luna se encuentra en Sagitario, un signo del elemento fuego y la vibración de hoy es del 5, la que indica la intuición refinada y sutil, por lo que no te debes de asombrar si tienes sueños o descubre cosas que hasta estos momentos te parecía evidentes pero que no las habías resuelto. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados.

Las cosas saldrán mejor para ti, en todos los sentidos a medida que encauces tu energía en sentido positivo y no te dejes apabullar por nada ni por nadie. Tú sabes lo que mejor te conviene, capricorniano, y cuando aplicas tu sentido común no ocurre nada que no puedas evitar. Pronto cosecharás el fruto de tus esfuerzos.