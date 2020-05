Capricornio – Viernes 29 de mayo de 2020: una idea que te motivará y dará resultados

No te comprometas demasiado si se trata de un embrollo de infidelidad con su pareja, pero al mismo tiempo escucha con empatía.

Por otra parte al estudiar tu horóscopo se observan varios planetas retrógrados y aspecto controversiales. Espera un poco antes de lanzarte a nuevos proyectos y sobre todo no te dejes llevar por falsas impresiones o apariencias. Las perspectivas son buenas, pero como dice el viejo adagio astrológico “las estrellas inclinan, pero no obligan”.

Amor El mes de junio que se está acercando ocurrirán muchas cosas que no había visto aunque eran evidentes, y como consecuencia reflexionarás. Conquistas paso a paso el corazón de una persona especial la cual se ha fijado en ti desde hace tiempo.

Salud

No malgastes tu dinero en productos que no conozcas guiándote por opiniones de quienes no conocen bien la medicina y están actuando como médicos sin serlo.