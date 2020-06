Capricornio – Viernes 26 de junio de 2020: una revelación que te conducirá al amor

Amor Lo que pensabas estaba ausente está más cercano a ti de lo que podías suponer. Abre tu vida a las nuevas experiencias que ahora están llegando a ti. Si tienes una relación no te cuestiones si durará o no, simplemente vívela, disfrútala.



Dinero y fortuna

No te desalientes si no recibes el dinero esperado o si una persona no te paga una deuda. Afortunadamente tienes una buena vibración astral en tu horizonte, y aunque no tengas ahora los fondos deseados pronto podrás disponer de ellos.