Capricornio - Viernes 25 de septiembre del 2020: te sientes con ventaja sobre quienes te critican

Después de un día pasado, lleno de contrastes, has tenido la fortuna de fortalecerte para enfrentar a quienes hacen todo lo posible por pisotearte. No permitirás en ningún momento que otros te mantengan en energías bajas, por el contrario, te llenas de felicidad y te alejas de ellos con educación y clase.

Pronóstico del día : pasarás del llanto a la alegría, al menos eso indica la luna que se conecta contigo como ninguna, para darte oportunidades visibles de crecimiento ante lo que parecía el caos. No te molestes con quienes tienen negatividad para repartir. Esas personas tienen una vida de frustraciones que no vale la pena dejar que te invadan.

AMOR Te has reconectado con esas amistades que en verdad valen la pena, mientras unos se alejan de ti, otros regresan con buen augurio para compartir éxitos. El sentir y ver que le va bien a las personas, genera energía renovada. Te sientes liberado por fin, de las personas que querían mantenerte en tristeza.

SALUD Llamarás la atención de personas que te insistieron en actuar por tu salud, sobre todo porque es evidente que lograste un cambio prominente en tu cuerpo, que será inevitable no notar. Procura ser noble, pues a veces el ego te llena de baja energía, mientras te mantengas positivo, todo se pondrá a tu favor.

DINERO

No te quejes por aquello que no hiciste en tu pasado, tienes que ser mucho más consciente de que algunas cosas se ponen en tu contra, por generar lecciones de vida. Si tienes que insistir sobre un proyecto para generar fortuna, no tengas miedo en realizarlo, saldrás lleno de éxito en corto tiempo.