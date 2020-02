Capricornio – Viernes 21 de febrero de 2020: revelaciones sentimentales inesperadas

Ahórrate esos impulsos que podrían comprometer tu relación actual y no des rienda suelta a tus palabras sin medir previamente la consecuencia de tus acciones. No hieras a quien tanto te ama con sospechas infundadas.

Salud Si te has sentido indispuesto recientemente, con falta de energía y problemas en tu sistema digestivo no te alarmas ni salgas corriendo al médico. Primero observa lo que has estado comiendo recientemente porque posiblemente allí esté la clave.

Trabajo

No olvides que tu actitud es determinante y según reacciones a lo imprevisto así será el resultado obtenido. Si estás buscando empleo y aún no lo has conseguido no vayas a desalentarte porque precisamente en el último intento del día está el éxito.