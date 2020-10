Capricornio - Viernes 2 de octubre del 2020: evita sentirte ofendido por cualquier cosa

Te has sentido comprometido con tus planes, sobre todo aquellos que te harán sentir pleno, no es momento para dejarlos a pesar de tus sentimientos variados y poco constantes.

DINERO Procurarás ahorrar lo más que puedas, te has sentido en inseguridad de pronto, pues no tienes lo suficiente para cubrir algunos gastos inmediatos.

TRABAJO No hay mucho movimiento laboral últimamente para ti, consideras que quizá hay personas que ejercen energías negativas o de envidias que están propiciando que no avances.

En parte tienes razón, pero por otro lado no puedes justificarte. Si sientes que no hay movimientos, salte de donde te encuentres para tú buscar las oportunidades, pues no es lo mismo estar quieto a no moverse.