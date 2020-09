Capricornio - Viernes 18 de septiembre del 2020: lograrás un triunfo que te costó mucho trabajo conseguir

Mantendrás con más energía los momentos de felicidad, como antes no lo habías logrado, te estás dando oportunidades como en pocas ocasiones. Quizá modifiques algunas cosas que no te gustan de ti, para poder sentirte en prosperidad.

DINERO

No dejes en los demás la responsabilidad de tu dinero, pusiste confianza en una persona que tenías tiempo de conocer como amigo, pero que te quedó mal y ha hecho que pierdas dinero. No será fácil que le digas lo que piensas, porque consideras que es difícil para ti, decir que no. Pero debes entender que es tu patrimonio el que podría verse afectado si no pones orden a tiempo.