Capricornio – Viernes 13 de marzo de 2020: evita tomar decisiones de forma apresurada

En el amor, mucha flexibilidad, escucha, atiende, no te ciegues a los razonamientos. Si te organizas bien verás como todo lo que te parecía imposible o difícil se facilita.

Hay un tono muy fuerte e intenso en tu horóscopo y por eso tiendes a estar algo ansioso entre hoy viernes y mañana sábado que es tu día zodiacal. Tranquilo, no te apresures, las circunstancias se vuelven favorablemente hacia ti.

Amor

Te sientes en control de muchos aspectos de tu vida emocional que has estado descuidando, y por tanto, no debes echar por la borda con reacciones emocionales. No te encierres en una actitud terca que solamente te causaría distanciamientos. Cede, el amor bien lo vale, capricorniano.