Capricornio - Viernes 11 de septiembre de 2020: te liberas de pendientes antiguos

SALUD

Las fibras serán fundamentales en tu dieta, sobre todo si son naturales. Evitarás cualquier cosa que sientas que obstruye tus intestinos, ya conoces de qué alimentos se tratan, has tratado de hidratarte por todas las vías, pero no siempre te resulta como quieres y tu cuerpo no se ha sentido en mejoría. Si llegas a un momento en el que no sabes exactamente que hacer, acude a un especialista.