Capricornio – Miércoles 8 de julio de 2020: una etapa muy prometedora

Cultiva el arte de la diplomacia este miércoles. Una diferencia de apreciación por cuestiones políticas, religiosas o de valores filosóficos puede conducir a discusiones con seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos e inclusive amigos y hasta pareja sentimental. No olvides concederle la libertad para estar en desacuerdo, sin embargo, actúa con más tolerancia y respeto a sus ideas. La visita inesperada de una persona importante te forzará a mover muebles, cajas, limpiar rápidamente la casa y poner todo en orden para no causar una mala impresión. Todo en su momento, no te precipites.