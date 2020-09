Capricornio - Martes 8 de septiembre del 2020: aparentas qué te sientes bien, aunque es todo lo contrario

Fase Lunar: menguante.

Iluminación: 69%.

Signo de influencia: Tauro en tránsito a Géminis.

Carta del Tarot: el Ermitaño de cabeza.

Se está moviendo la energía cósmica muy constantemente y en tu caso hay algunas cosas que reflejan tus conflictos. No quieres exponer tus emociones, pues te sientes demasiado vulnerable. Sin embargo, el día se presta para que alguien te ayude, aunque tú no lo quieras.

Pronóstico del día: la luna no se ha estado haciendo tan evidente como las demás energías. Pero no por no hacerse presente, tiene menor influencia. Dejarás que ella te guíe a sacar lo mejor de ti, pues te sientes muy cansado, pero intentas hacer todo lo que esté de tu lado para que nadie se dé cuenta.





AMOR

No estás precisamente siendo compatible con tu pareja en este momento, si es que la tienes y aunque no la tuvieras, en realidad estás en un punto en el que quisieras literalmente estar como la carta regente. Ermitaño, quieres meterte en un caparazón pues sientes que nadie te comprende.

SALUD

El consumir un jugo verde te hará sentir como en ningún otro día. Mezcla seis tallos de apio, un pepino, dos limones, una cucharada de miel y el jugo de una naranja. Esto ayudará a que baje tu colesterol y que mantengas tu presión alta en equilibrio.

DINERO

Recibirás algunas críticas por tu dinero, sobre todo porque has sido sumamente responsable y no eres gastalón como algunas otras personas. No te preocupes por lo que los demás hablen, recuerda que, a mayor luz, mayor seguridad y tú vas por muy buen camino.





TRABAJO

Es un día próspero para que tú ya no ocultes más lo que sientes, independientemente de que podría provocar algunas situaciones que no son tan convenientes, es el momento y es la hora para que tú digas exactamente lo que no te agrada de con quién trabajas.

Predicción de Pareja para hoy martes

Si te encuentras en pareja : te sentirás conectado con tu pareja como otros días no lo habías hecho.

Si estás soltero : crees que el amor no está a tu lado, aunque te van a sorprender.

Nivel de energía sexual : alto.

Compatibilidades

Amor: Cáncer o signos de agua.

Amistad: Virgo o signo de tierra.

Laboral: Aries o signos de fuego.

Nivel de tolerancia : moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : te sentirás más tranquilo lejos de un Tauro.