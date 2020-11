Capricornio - Martes 3 de noviembre del 2020: ocúpate de lo inmediato, podrías tener un giro inesperado hoy

Las sorpresas no son precisamente de tu agrado, para ello estarías haciendo todo lo posible para ayudarte de un modo o de otro con la buena energía que te caracteriza. Pero si le agregas a la Luna que luminosa y grata estaría en disponibilidad energética para que avances hoy, entonces tendrías un plus a tu favor.

Ahora, mejor que nunca, estarías dispuesto a salir adelante si dejas que la regencia de Mercurio no ocupe tu energía. Para ello tienes a favor algunas cosas que son indispensables, como por ejemplo la perseverancia y las ganas para que tengas todo a favor. Si no estás dispuesto a dar pasos agigantados, no se movería nada. Cambia de perspectiva y todo se verá mucho mejor para ti.