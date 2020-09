Capricornio - Martes 29 de septiembre del 2020: convivirás con personas que no son tan gratas para ti

Es inevitable que tengas que convivir con todo tipo de gente, a pesar de que no siempre puedas ser compatible con quienes te rodean. Por ello emprenderás una nueva actitud, haciendo lo posible por sentirte en buena energía para evitar problemáticas y enemistades.

AMOR Sabrás con quien cuentas, pues después de algunos tropiezos te ayudaron a levantarte. Probablemente no eran los que tu pensaste, pero al final sabrás entonces quien es leal hacia ti. No estás en mal momento, pero tus relaciones personales se ven mermadas, es por un periodo de tiempo prolongado.

SALUD Recurres a un médico para hacer un chequeo general, no es por necesidad sino por disciplina, conocerás con fortuna que te mantienes saludable. No te alejes de realizar este tipo de rutinas, pues siempre serán importantes. Recurre en la medida de lo posible a las alternativas holísticas que te sanen lo más pronto de quejas ligeras.

DINERO

Nunca has tenido conexión con aquello que implique obtener dinero fácil, se refiere a que el esfuerzo con trabajo, para obtenerlo, es el que te hace sentir orgulloso. Sin embargo no faltará quien te invite a que hagas las cosas diferentes. A pesar de que quizá estén por convencerte. Darás un no como respuesta.