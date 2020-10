Capricornio - Martes 27 de octubre del 2020: será fundamental el descanso pues vienen horas de mucho movimiento

Cuida lo mejor que puedas cada palabra, conducta o andar, pues Mercurio se encuentra haciendo mella en todo lo que se considere desagradable y no es muy favorable de pronto. A pesar de las diferencias que puedas tener con quienes convives, intenta al menos tener un momento lejos de quienes te causen conflicto.

Puedes ser más destacado de lo que piensas, estarías preparado para competir con los mejores en cualquier ámbito prácticamente. Que no pare tu energía es un día lleno de hiperactividad. Por eso es que la Luna estaría ejerciendo agilidad en ti. Si de pronto crees que nadie haría las cosas mejor que tú, piensa que dos cabezas piensan mejor que una.

Pronóstico del día : procurarías ser mucho más precavido, antes de decidir cambiar tajantemente tu camino, quiere decir que Piscis en su regencia, te llena de gracia para que reconsideres una decisión de la cual no estás completamente convencido. Si no es el caso sigue tu camino pero mantente alerta de lo que sea necesario.



AMOR

Cuida tus pasos en el amor, visto está que por alguna razón no has estado lo más abierto nuevas relaciones de pronto. Ahora mejor que nunca el sextil entre Plutón y la Luna, te daría la oportunidad de platicar con esa persona que tanto te atrae. Si bien no eres precisamente el más amoroso, podría ser que el día te de la energía para hacerlo.