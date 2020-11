Capricornio - Martes 24 de noviembre del 2020: resuelve cuanto antes todo lo que necesites para no dejar nada a medias

Capricornio, es un buen momento para que las cosas tengan mucha mejor regencia en tu entorno, ahora la Luna tiene buena energía con respecto a las relaciones con tu familia. Si de pronto sientes que no tienes el control de tu energía, es la Luna la que te respondería de la mejor manera.

Pronóstico del día : es cuestión de tiempo que todo se acomode del mejor modo y manera. No siempre es necesario pensar, que todo sería positivo. Pues quizá podrías llevarte algunas decepciones súbitas. Hoy es un buen momento para dejar que las malas vibraciones de la oposición, entre Urano y Venus, se disipe pronto.

AMOR Es necesario que tengas a disposición algunas opciones para salir adelante sin necesidad de que otros te ayuden a cambiar tu energía. Ubica perfectamente que es lo que quieres a partir de este momento y no claudiques en tu intento de encontrar a tu alma gemela. Por ello tienes a la Luna que podría favorecerte.

DINERO Y FORTUNA Por un determinado tiempo tendrías que restringir tu energía, debes estar al pendiente de lo que se tea más conveniente, para que no dejes a la deriva ningún paso que te ponga en el éxito rotundo. Hoy mejor que nunca podrías se más consecuente con tu dinero y sobre eso encontrar el método y la manera de prosperar cada día.



TRABAJO

Sigue tu instinto, no siempre es necesario que tengas que poner todo en orden y bajo la razón. Inicia un buen día con la regencia de la Luna, que sin duda te podría favorecer cuando menos lo has pensado. Ajusta tus tiempos para que no sientas que las cosas se ponen en tu contra. Es un buen día para dejar que tu inteligencia tenga la mayor energía sobre el día.