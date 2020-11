Capricornio - Martes 17 de noviembre del 2020: harás las distinciones correctas para darte un espacio

Capricornio, posiblemente habrías tenido una secuencia de actividades que te mantienen hoy en saturación. Pero si puedes solidarizarte contigo mismo, tendrías oportunidad de delegar lo correspondiente y no hacer que todo colapse. Es implacable la energía Lunar respecto al hecho, considera que tu energía debería restaurarse para evitar que te sientas mal.

Que el hostigamiento de los demás, se aleje de tu energía, es inevitable que algunas personas al verte crecer tengan necesidad de hacer que te alejes del éxito. Podrías ver que ciertos individuos con su frustración quisieran tener afán en hacerte sentir que estás equivocado. Pero afortunadamente no sucumbes, el tránsito de los signos de Sagitario a Capricornio, estaría dándote lo mejor de sí para hacerte caminar de manera correcta.

DINERO Y FORTUNA Es posible que tengas algunos proyectos a la mano para que puedas crecer como es debido, sobre todo económicamente. Tendrás un auge importante a partir del presente día, es posible que tengas una conexión directa con el número cinco. Asumirías responsabilidades sobre lo económico y así tendrías el reconocimiento de tu andar. Lo importante es que tengas la consciencia para que hagas la sugerencia del día, que significa que estarías haciendo lo posible por sacar de tu casa todo lo que ya no uses.