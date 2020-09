Capricornio - Martes 15 de septiembre del 2020: olvidaste detalles que hoy serán fundamentales

Has cometido algunos errores insignificantes en tu día a día, pero no habías tenido consecuencias hasta hoy. La carta regente es astuta, podría sacar lo mejor o peor de ti, mantendrás la energía para que sea lo más positivo posible, corrigiendo las cosas, pues aún tienes tiempo.



AMOR

A veces piensas que eres un gran estratega para no aparentar que las cosas te importan, sobre todo cuando atentan contra tu ego. No es malo que sientas que algo te causa celos, conflictos o incomodidad, por ver a otros relacionarse, mejor que contigo. Te has sentido lejos de las personas por enfocarte en una pareja o alguien más importante, no te quejes si comienzan a desfilar, aquellos que te conocen y que no han recibido atención de tu parte.