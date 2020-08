Capricornio - Martes 11 de agosto: difusión, hoy mejor que nunca, podrás sacar lo que sientes

Movimientos del universo comienzan a darnos la oportunidad de generar los cambios que debido a la época de confinamiento se habían detenido, la rueda de la fortuna, significa que es un día para liberarte de todo lo que no necesites en tu casa, viejos objetos o similares, es un día para convertir lo negativo en fértil.

SALUD

Saldrás de la oscuridad de una probable baja de la salud, revisa tus hombros, que a pesar de no sentirlos pesados, es debido a que te has acostumbrado a sentir dolor, pero en realidad al más mínimo toque sabrás que algo no está bien, por ello recurre a un especialista que trate esa contusión que se ha generado por estrés.