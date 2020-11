Capricornio - Martes 10 de noviembre del 2020: estarías mejor si te alejas de quien te presione

Las presiones podrían venir de cualquier lado, pero en este día podrían provenir de amistades o familiares. Si bien no estás del mejor humor para recibirlas, sí podrías tener una mejor cara a pesar de la oposición que se vislumbra entre Venus y Marte. Evita ser drástico y rígido, si no has tenido espacios donde te sientas en tranquilidad, siempre tendrías tu mente para que en cinco minutos equilibres dichos aspectos.

Pronóstico del día : tratar de controlar tu entorno, no es en sí una virtud, quizá algunas cosas pudiesen ser manejables, otras no podrían depender de lo que hicieras. Pero tienes a Virgo en regencia y con ello te mantendrías vigente, pues respirarías en buenas vibraciones evitando la catástrofe.

AMOR Existen una serie de energías que estarían relacionadas a recordarte lo bien que has hecho por tus parejas, la Luna es quien te llenaría de su luminosidad menguante para que entendieses que no todo estaría en malestar para ti. Es posible que hayas encontrado gente en tu entorno que intente ser lo más compatible posible contigo. Déjate llevar de pronto para saber que aportarían a tu vida.

SALUD

Dedicarías el presente día a poner orden en tu manera de cuidar tus aspectos físicos, comienza por hacerte un chequeo, es probable que algunos síntomas sobre los que no has tomado en cuenta, ahora se sientan más severos que antes. No te asustes, solo pon una pausa para ver por ti mismo y no dejar que las cosas sean peligrosas. Los especialistas de todo tipo estarían a disposición para guiarte.