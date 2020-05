Capricornio - Lunes 4 de mayo de 2020: se presentan condiciones que no imaginabas

Las exageraciones no conducen a nada positivo. Estás en pleno ciclo de la explosión emocional y tiendes a convertir cualquier situación pequeña en algo gigantesco. ¡Calma!

Salud Es noble ayudar a todos los necesitados, pero cuando no es posible no dejes que un sentimiento de culpa sea la causa de tensiones nerviosas en este ciclo astral que estás viviendo.

Trabajo

Plutón está retrógrado en tu signo lo que te fuerza a ser muy cuidadoso. Antes de dar por terminado un trabajo toma tu tiempo para revisar errores y asegurarte que está bien hecho. Debido a la naturaleza de tu signo de no hacerlo no podrías dormir tranquilo pensando que has hecho algo mal.