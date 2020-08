Capricornio - Lunes 24 de agosto de 2020: cambiarás de actitud para crecer sin límites

Pronóstico del día : cuando se habla de crecer sin límites, no significa que no procures tu bienestar y el bienestar de otros, sin embargo, el sol está completamente a tu favor, a veces te hace falta hablar mucho más de lo que callas o viceversa, pero en un día como este encontrarás las armas para que puedas defender cualquier situación que no te haya hecho sentir bien en los últimos días.

AMOR Vas a tener que tener la fortaleza de decir lo que piensas y sientes a tu familia, principalmente hay momentos en que, por ser familia, te detienes si no pones los límites correctos para que no te invadan, pero a veces también hay familiares tóxicos a los cuales hay que poner límites de tajo.



DINERO

Eres una persona bastante administrada con tu dinero, eso no cabe duda, incluso a veces exageras, pero hoy mejor que nunca tendrás la oportunidad de que nadie te quite el sueño de invertir en lo que tanto tiempo has querido hacer, cumple tu sueño pues es importante no detenerte.