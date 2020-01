Capricornio – Lunes 20 de enero de 2020: ¡llegó tu nuevo año de vida!

Hoy comienza tu nuevo año de vida al terminar tu ciclo de cumpleaños para este 2020, es el tiempo de la reevaluación de todo lo que has logrado y lo que piensas lograr a partir de ahora. Habla y di lo que sientes y llevas en tu corazón, no esperes más porque si continúas con la duda nunca sabrás si te quieren o no, si te están buscando para pasar el tiempo o para algo más serio.