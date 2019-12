Capricornio – Lunes 16 de diciembre de 2019: finalmente te llega lo que tanto esperabas

Analiza bien las ventajas y desventajas antes de comprometerte, pero no las rechaces de plano porque tiene mucho potencial. Estás a tiempo de enmendar un error y revivir un romance muy intenso y feliz que consolidará tu realidad afectiva.

Trabajo No te exasperes si quien debe entregarte un trabajo no cumple a tiempo con su responsabilidad.

Resuelve por ti mismo lo que debas y haz los cambios pertinentes para que esa situación no vuelva a causarte problemas laborales. Felizmente estás ahora en un tono muy claro en el plano del empleo.



Dinero y fortuna

No se consigue nada si no se arriesga una posición, o un dinero. Hoy es bueno para planear estrategias económicas, pero no para firmas de documentos legales.