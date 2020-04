Capricornio – Lunes 13 de abril de 2020: tu paciencia se verá recompensada

Este es el ciclo de las sorpresas para ti, capricorniano. Tal vez una proposición sentimental de quien menos piensas o una oferta de trabajo inusitada que surge en medio de estos tiempos difíciles. Abre los ojos y los oídos y no dejes escapar ninguna oportunidad puesto que en estos momentos la fortuna te sonríe.

Por otra parte, mientras no haya concluido el largo retorno de tu regente Saturno –está ahora en Acuario, pero regresará en unos meses a tu signo-, no debes tomar decisiones apresuradas sino más bien sopesarlas cuidadosamente para que sean todo lo efectivas que deben ser.

Amor No es el día de las confrontaciones. La Luna está en tu signo, evita las escenas de celos, las discusiones sin sentido, las cuestiones que no vienen al caso.

Este es un lunes para disfrutar tu relación y gozar una noche de amor no para estropearlo con argumentos y peleas. Si no tienes pareja no te sentirás solo o sola porque tu mundo interior está enriquecido.