Capricornio – Jueves 5 de diciembre de 2019: ve preparando condiciones para aceptar una invitación repentina

Amor

La conjunción de Saturno con Plutón actúa como un maestro. La relación que tienes debe ser cuidada y no explotada, o sea, no insistas en aquello que molesta a tu pareja, aprende de tus errores pasados y actúa con más tacto a la hora de señalarle algo a quien amas. La vida en común no es para estar siempre en un tono de sospecha, pelea o ansiedad.