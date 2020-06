Capricornio – Jueves 4 de junio de 2020: tus corazonadas se cumplen

No arriesgues tu felicidad presente por fantasías amorosas que ni siquiera existen pues solo están en tu imaginación. No tienes motivos para creer en el amor de alguien recientemente conocido el cual tal vez solo te está brindando su amistad. Felizmente estás muy agudo en tus observaciones y lo que ahora hagas te dará muy buenos resultados.

Salud Hoy estás altamente susceptible. Si escuchas historias aterradoras y tristes ten mucho cuidado porque podrías afectarte seriamente si no sabes cómo poner cada cosa en su sitio.

Frase del día: si debes realizar algo que no te gusta, pero no te queda más remedio que hacerlo, no lo pienses dos veces y empieza a hacerlo enseguida.