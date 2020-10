Capricornio - Jueves 29 de octubre del 2020: busca la mejor forma de agradecerle a otros

No siempre se hace conciencia de agradecer directamente a quienes han sido benevolentes con uno, pero para serlo, podrías realizar una serie de acciones que regresen por multiplicado a quienes han sido buenas personas contigo. De ello habla la regencia de la Luna, que con su luminosidad, haría que estés de buena energía con quienes te aman.

DINERO Y FORTUNA El día siete de la fortuna haría que hoy tengas la mejor de las noticias, posiblemente hay una persona interesada en invertir sobre alguna idea en particular que hayas tenido. Es mejor que lo mantengas para ti con un buen amuleto.

En una llave que ya no tenga uso, podrías colocar palabras como abundancia y prosperidad, cuélgala en tu entrada, en el coche o donde más estés, así tendrías los resultados económicos que tanto deseas.

TRABAJO

Comprométete a estar de la mejor manera con quienes te rodean, recuerda que las rutinas y una serie de actividades continuas harían que te sientas no tan bien como lo has venido haciendo. Para ello la Luna te ayuda a que recargues la energía que necesites y termines tu jornada laboral con bríos y no lo contrario.